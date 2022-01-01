Сварочный генератор Sturm PG87191WN
Арт. Х2120686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
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Аккумулятор в комплекте
|нет
- Бензогенератор-сварка Sturm PG87191WN представляет собой функциональное оборудование, которое применяется как в качестве альтернативного источника энергии, так и в качестве сварочного аппарата. Модель пользуется популярностью на строительных и ремонтных площадках с нестабильным или вовсе отсутствующим электроснабжением - за городом, на обесточенном объекте. В качестве расходных материалов используются электроды диаметром от 2 до 5 мм.
Преимущества
- Прочная конструкция. Жесткая металлическая рама модели обеспечивает прочность конструкции
- Простота перемещения. Тяжелый агрегат легко и просто перемещается по рабочей площадке благодаря паре габаритных колес с рельефными шинами
- Мобильность. На корпусе закреплена рукоять, которая позволяет быстро менять траекторию движения устройства
- Защита от пыли. Благодаря специальным крышкам в розетки не проникает пыль
- Визуальный контроль. Встроенный вольтметр позволяет контролировать уровень напряжения в процессе эксплуатации бензогенератора-сварки Sturm PG87191WN
- Одна фаза
- Выходное напряжение - 220 В
- Широкий спектр сварочных задач
- Вместительный топливный бак
- Качественный результат работы
- Долгий срок службы