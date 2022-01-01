Сварочный генератор Sturm PG87191WN

Преимущества

Прочная конструкция. Жесткая металлическая рама модели обеспечивает прочность конструкции

Простота перемещения. Тяжелый агрегат легко и просто перемещается по рабочей площадке благодаря паре габаритных колес с рельефными шинами

Мобильность. На корпусе закреплена рукоять, которая позволяет быстро менять траекторию движения устройства

Защита от пыли. Благодаря специальным крышкам в розетки не проникает пыль

Визуальный контроль. Встроенный вольтметр позволяет контролировать уровень напряжения в процессе эксплуатации бензогенератора-сварки Sturm PG87191WN

Одна фаза

Выходное напряжение - 220 В

Широкий спектр сварочных задач

Вместительный топливный бак

Качественный результат работы

Долгий срок службы

Бензогенератор-сварка Sturm PG87191WN представляет собой функциональное оборудование, которое применяется как в качестве альтернативного источника энергии, так и в качестве сварочного аппарата. Модель пользуется популярностью на строительных и ремонтных площадках с нестабильным или вовсе отсутствующим электроснабжением - за городом, на обесточенном объекте. В качестве расходных материалов используются электроды диаметром от 2 до 5 мм.