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Сварочный генератор Sturm PG87191WN
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Сварочные генераторы
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
    Арт. Х2120686
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
    Сварочный генератор Sturm PG87191WN
      Сварочный генератор Sturm PG87191WN
      Сварочный генератор Sturm PG87191WN
      Сварочный генератор Sturm PG87191WN
      Сварочный генератор Sturm PG87191WN
      Сварочный генератор Sturm PG87191WN
      Сварочный генератор Sturm PG87191WN

      Сварочный генератор Sturm PG87191WN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х2120686

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Аккумулятор в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор-сварка Sturm PG87191WN представляет собой функциональное оборудование, которое применяется как в качестве альтернативного источника энергии, так и в качестве сварочного аппарата. Модель пользуется популярностью на строительных и ремонтных площадках с нестабильным или вовсе отсутствующим электроснабжением - за городом, на обесточенном объекте. В качестве расходных материалов используются электроды диаметром от 2 до 5 мм.

        Преимущества

        • Прочная конструкция. Жесткая металлическая рама модели обеспечивает прочность конструкции
        • Простота перемещения. Тяжелый агрегат легко и просто перемещается по рабочей площадке благодаря паре габаритных колес с рельефными шинами
        • Мобильность. На корпусе закреплена рукоять, которая позволяет быстро менять траекторию движения устройства
        • Защита от пыли. Благодаря специальным крышкам в розетки не проникает пыль
        • Визуальный контроль. Встроенный вольтметр позволяет контролировать уровень напряжения в процессе эксплуатации бензогенератора-сварки Sturm PG87191WN
        • Одна фаза
        • Выходное напряжение - 220 В
        • Широкий спектр сварочных задач
        • Вместительный топливный бак
        • Качественный результат работы
        • Долгий срок службы