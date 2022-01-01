Сварочный генератор Eisemann S 6400
Арт. Х21163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Уровень шума, дБ
|70
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Бензиновая электростанция Eisemann S6400 представляет собой функциональный агрегат для сварки током 200 А и автономного снабжения приборов электроэнергией. Модель оснащается розеткой СЕЕ (16 А, 380 В) и розеткой с защитным контактом (16 А, 220 В), что позволяет подключать к ней технику с разными требованиями к питанию. Порог мощности трехфазного оборудования - 6200 ВА, однофазного - 3700 ВА.
Преимущества
- Жесткая конструкция. Прочная металлическая рама обеспечивает необходимую для конструкции жесткость
- Удобная транспортировка. Рама образует по бокам подобие рукоятей, с помощью которых нескольким людям удобно перемещать оборудование по рабочей площадке
- Быстрая дозаправка. Легкий доступ к крышке топливного бака экономит время на дозаправку бензиновой электростанции Eisemann S6400
- Защита от пыли. Специальные крышки защищают розетки от брызг, пыли и более крупных частиц
- Широкие возможности. Модель оборудована быстроразъемными соединениями для подключения сварочных кабелей, что расширяет возможности ее применения
- Большие сварные втулки
- Отключение при низком уровне масла
- Число оборотов двигателя - 3000 об/мин
- Система воздушного охлаждения
- 2.8 часа работы без дозаправки (нагрузка - 3/4)
- Устойчивая конструкция
- Европейское качество