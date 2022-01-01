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Сварочный генератор Eisemann S 6400
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Сварочные генераторы
    Сварочный генератор Eisemann S 6400
    Арт. Х21163
    Сварочный генератор Eisemann S 6400

      Сварочный генератор Eisemann S 6400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21163

      Характеристики

      Производитель
      		Eisemann
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Уровень шума, дБ
      		70
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция Eisemann S6400 представляет собой функциональный агрегат для сварки током 200 А и автономного снабжения приборов электроэнергией. Модель оснащается розеткой СЕЕ (16 А, 380 В) и розеткой с защитным контактом (16 А, 220 В), что позволяет подключать к ней технику с разными требованиями к питанию. Порог мощности трехфазного оборудования - 6200 ВА, однофазного - 3700 ВА.

        Преимущества

        • Жесткая конструкция. Прочная металлическая рама обеспечивает необходимую для конструкции жесткость
        • Удобная транспортировка. Рама образует по бокам подобие рукоятей, с помощью которых нескольким людям удобно перемещать оборудование по рабочей площадке
        • Быстрая дозаправка. Легкий доступ к крышке топливного бака экономит время на дозаправку бензиновой электростанции Eisemann S6400
        • Защита от пыли. Специальные крышки защищают розетки от брызг, пыли и более крупных частиц
        • Широкие возможности. Модель оборудована быстроразъемными соединениями для подключения сварочных кабелей, что расширяет возможности ее применения
        • Большие сварные втулки
        • Отключение при низком уровне масла
        • Число оборотов двигателя - 3000 об/мин
        • Система воздушного охлаждения
        • 2.8 часа работы без дозаправки (нагрузка - 3/4)
        • Устойчивая конструкция
        • Европейское качество