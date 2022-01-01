Сварочный генератор Eisemann S 6400

Преимущества

Жесткая конструкция. Прочная металлическая рама обеспечивает необходимую для конструкции жесткость

Удобная транспортировка. Рама образует по бокам подобие рукоятей, с помощью которых нескольким людям удобно перемещать оборудование по рабочей площадке

Быстрая дозаправка. Легкий доступ к крышке топливного бака экономит время на дозаправку бензиновой электростанции Eisemann S6400

Защита от пыли. Специальные крышки защищают розетки от брызг, пыли и более крупных частиц

Широкие возможности. Модель оборудована быстроразъемными соединениями для подключения сварочных кабелей, что расширяет возможности ее применения

Большие сварные втулки

Отключение при низком уровне масла

Число оборотов двигателя - 3000 об/мин

Система воздушного охлаждения

2.8 часа работы без дозаправки (нагрузка - 3/4)

Устойчивая конструкция

Европейское качество

Бензиновая электростанция Eisemann S6400 представляет собой функциональный агрегат для сварки током 200 А и автономного снабжения приборов электроэнергией. Модель оснащается розеткой СЕЕ (16 А, 380 В) и розеткой с защитным контактом (16 А, 220 В), что позволяет подключать к ней технику с разными требованиями к питанию. Порог мощности трехфазного оборудования - 6200 ВА, однофазного - 3700 ВА.