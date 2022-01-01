Сварочный генератор Sturm PG8719WN

Преимущества

Удобная транспортировка. Складывающиеся рукояти бензогенератора Sturm PG8719WN позволяют легко транспортировать массивную конструкцию, и не мешаются в процессе работы

Прочная конструкция. Металлическая рама защищает узлы генератора от механических повреждений и деформации соединений

Функциональность. Две розетки дают возможность подключать потребители к агрегату напрямую

Сниженные вибрации. Станция смонтирована на демпфирующих подушках, которые снижают вибрации, тем самым продлевая срок службы оборудования

Низкий расход топлива

Стабильный сварочный ток

Маневренность станции

Простота обслуживания и эксплуатации

Малые габариты

Бензогенератор Sturm PG8719WN используется для получения сварочного тока, а также для электропитания потребителей 220 В. Диапазон сварочных токов позволяет использовать для сварки электроды диаметром 3- 5 мм. Две розетки на передней панели дают возможность подключать потребители напрямую. Для удобства транспортировки имеются удобные складывающиеся рукояти и колеса.