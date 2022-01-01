Сварочный генератор Sturm PG8719WN
Арт. Х2120673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Уровень шума, дБ
|72
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Бензогенератор Sturm PG8719WN используется для получения сварочного тока, а также для электропитания потребителей 220 В. Диапазон сварочных токов позволяет использовать для сварки электроды диаметром 3- 5 мм. Две розетки на передней панели дают возможность подключать потребители напрямую. Для удобства транспортировки имеются удобные складывающиеся рукояти и колеса.
Преимущества
- Удобная транспортировка. Складывающиеся рукояти бензогенератора Sturm PG8719WN позволяют легко транспортировать массивную конструкцию, и не мешаются в процессе работы
- Прочная конструкция. Металлическая рама защищает узлы генератора от механических повреждений и деформации соединений
- Функциональность. Две розетки дают возможность подключать потребители к агрегату напрямую
- Сниженные вибрации. Станция смонтирована на демпфирующих подушках, которые снижают вибрации, тем самым продлевая срок службы оборудования
- Низкий расход топлива
- Стабильный сварочный ток
- Маневренность станции
- Простота обслуживания и эксплуатации
- Малые габариты