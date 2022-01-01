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Сварочный генератор Sturm PG8719WN
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Арт. Х2120673
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
    Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN
      Сварочный генератор Sturm PG8719WN

      Сварочный генератор Sturm PG8719WN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х2120673

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Уровень шума, дБ
      		72
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор Sturm PG8719WN используется для получения сварочного тока, а также для электропитания потребителей 220 В. Диапазон сварочных токов позволяет использовать для сварки электроды диаметром 3- 5 мм. Две розетки на передней панели дают возможность подключать потребители напрямую. Для удобства транспортировки имеются удобные складывающиеся рукояти и колеса.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Складывающиеся рукояти бензогенератора Sturm PG8719WN позволяют легко транспортировать массивную конструкцию, и не мешаются в процессе работы
        • Прочная конструкция. Металлическая рама защищает узлы генератора от механических повреждений и деформации соединений
        • Функциональность. Две розетки дают возможность подключать потребители к агрегату напрямую
        • Сниженные вибрации. Станция смонтирована на демпфирующих подушках, которые снижают вибрации, тем самым продлевая срок службы оборудования
        • Низкий расход топлива
        • Стабильный сварочный ток
        • Маневренность станции
        • Простота обслуживания и эксплуатации
        • Малые габариты