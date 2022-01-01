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Сварочный генератор Energo EB 12.0/230-SLE
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Сварочные генераторы
    Сварочный генератор Energo EB 12.0/230-SLE
    Арт. Х21203297
    Сварочный генератор Energo EB 12.0/230-SLE

      Сварочный генератор Energo EB 12.0/230-SLE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21203297

      Характеристики

      Производитель
      		Energo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Япония
      Уровень шума, дБ
      		74
      Число оборотов, об/мин
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Energo EB 12.0/230-SLE предназначен для профессионального использования. Применяется для энергообеспечения электроинструментов в крупных мастерских, цехах и производствах. Также может использоваться в качестве запасного источника питания в загородных домах. Запуск электро- или ручной старт.

        Преимущества

        • Длительность работы. Большой топливный бак бензинового генератора Энерго EB 12.0/230-SLE вмещает 26 л бензина, генератор сможет очень долго работать без дозаправки
        • Быстрый старт. Генератор запускается как вручную, так и с помощью электростартера
        • Безопасность. Генератор оснащендвумя розетками 220 В с защитными колпачками
        • Двигатель Robin EH65 обеспечивает надежную работу генератора
        • Защита двигателя - воздушное охлаждение
        • Низкий уровень шума
        • Экономичное потребление топлива
        • Простота эксплуатации