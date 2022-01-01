Сварочный генератор Energo EB 12.0/230-SLE

Преимущества

Длительность работы. Большой топливный бак бензинового генератора Энерго EB 12.0/230-SLE вмещает 26 л бензина, генератор сможет очень долго работать без дозаправки

Быстрый старт. Генератор запускается как вручную, так и с помощью электростартера

Безопасность. Генератор оснащендвумя розетками 220 В с защитными колпачками

Двигатель Robin EH65 обеспечивает надежную работу генератора

Защита двигателя - воздушное охлаждение

Низкий уровень шума

Экономичное потребление топлива

Простота эксплуатации

Бензиновый генератор Energo EB 12.0/230-SLE предназначен для профессионального использования. Применяется для энергообеспечения электроинструментов в крупных мастерских, цехах и производствах. Также может использоваться в качестве запасного источника питания в загородных домах. Запуск электро- или ручной старт.