Сварочный генератор Energo EB 12.0/230-SLE
Арт. Х21203297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Япония
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Уровень шума, дБ
|74
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Число оборотов, об/мин
|3000
- Бензиновый генератор Energo EB 12.0/230-SLE предназначен для профессионального использования. Применяется для энергообеспечения электроинструментов в крупных мастерских, цехах и производствах. Также может использоваться в качестве запасного источника питания в загородных домах. Запуск электро- или ручной старт.
Преимущества
- Длительность работы. Большой топливный бак бензинового генератора Энерго EB 12.0/230-SLE вмещает 26 л бензина, генератор сможет очень долго работать без дозаправки
- Быстрый старт. Генератор запускается как вручную, так и с помощью электростартера
- Безопасность. Генератор оснащендвумя розетками 220 В с защитными колпачками
- Двигатель Robin EH65 обеспечивает надежную работу генератора
- Защита двигателя - воздушное охлаждение
- Низкий уровень шума
- Экономичное потребление топлива
- Простота эксплуатации