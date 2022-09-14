Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е
Арт. mir-instrumenta_12360
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|126
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Габариты, мм
|755х495х700
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной, электрический
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Мощность генератора максимальная, кВт
|4.5
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|4
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е заменяет сразу два устройства: сварочный аппарат и генератор. Обеспечивает высокое качество сварки, т.к. параметры тока всегда стабильны. Не требует подбирать показатели мощности и совместимости сварочного аппарата и генератора - производитель уже сделал это за Вас. С этой установкой бригада сварщиков гораздо мобильнее, т.к. не требуется подключение к бытовой сети. Мощность 4.5 кВт позволяет вырабатывать сварочный ток силой от 50 до 180 А, этого достаточно для сварки металлов толщиной от 2 до 4 мм на электроды диаметром до 4 мм. В отличие от бензиновых, дизельный генератор потребляет меньше топлива, объема бака 12,5 л хватит до 10 часов непрерывной работы при полной нагрузке.
Преимущества
- Медная обмотка альтернатора значительно увеличивают срок службы генератора
- Электрический запуск двигателя - для начала работы достаточно повернуть ключ зажигания
- Ручной старт позволяет запустить генератор после долго простоя или если сел аккумулятор
- Подключаемые электрические приборы защищены от перегрузки с помощью установленного блока AVR
- Счетчик моточасов отображает количество отработанного времени что позволяет легко рассчитать время проведения ТО
- Каждая розетка оснащена индивидуальным предохранителем для защиты от перегрузки
- Двигатель не запустится при низком уровне масла, что обеспечивает защиту генератора
- Уровень топлива легко отслеживается по индикатору на баке
- Напряжение можно контролировать с помощью установленного вольтметра
- Усиленная рама обеспечивает защиту генератора от повреждений. Также на ней предусмотрены колеса и ручка для удобства транспортировки