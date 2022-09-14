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Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е
5.0
1
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е
    Арт. mir-instrumenta_12360
    5.0
    1
    Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е

    Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12360
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		126
    Габариты, мм
    		755х495х700
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		4.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		4
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е заменяет сразу два устройства: сварочный аппарат и генератор. Обеспечивает высокое качество сварки, т.к. параметры тока всегда стабильны. Не требует подбирать показатели мощности и совместимости сварочного аппарата и генератора - производитель уже сделал это за Вас. С этой установкой бригада сварщиков гораздо мобильнее, т.к. не требуется подключение к бытовой сети. Мощность 4.5 кВт позволяет вырабатывать сварочный ток силой от 50 до 180 А, этого достаточно для сварки металлов толщиной от 2 до 4 мм на электроды диаметром до 4 мм. В отличие от бензиновых, дизельный генератор потребляет меньше топлива, объема бака 12,5 л хватит до 10 часов непрерывной работы при полной нагрузке.

      Преимущества

      • Медная обмотка альтернатора значительно увеличивают срок службы генератора
      • Электрический запуск двигателя - для начала работы достаточно повернуть ключ зажигания
      • Ручной старт позволяет запустить генератор после долго простоя или если сел аккумулятор
      • Подключаемые электрические приборы защищены от перегрузки с помощью установленного блока AVR
      • Счетчик моточасов отображает количество отработанного времени что позволяет легко рассчитать время проведения ТО
      • Каждая розетка оснащена индивидуальным предохранителем для защиты от перегрузки
      • Двигатель не запустится при низком уровне масла, что обеспечивает защиту генератора
      • Уровень топлива легко отслеживается по индикатору на баке
      • Напряжение можно контролировать с помощью установленного вольтметра
      • Усиленная рама обеспечивает защиту генератора от повреждений. Также на ней предусмотрены колеса и ручка для удобства транспортировки