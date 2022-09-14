Преимущества

Медная обмотка альтернатора значительно увеличивают срок службы генератора

Электрический запуск двигателя - для начала работы достаточно повернуть ключ зажигания

Ручной старт позволяет запустить генератор после долго простоя или если сел аккумулятор

Подключаемые электрические приборы защищены от перегрузки с помощью установленного блока AVR

Счетчик моточасов отображает количество отработанного времени что позволяет легко рассчитать время проведения ТО

Каждая розетка оснащена индивидуальным предохранителем для защиты от перегрузки

Двигатель не запустится при низком уровне масла, что обеспечивает защиту генератора

Уровень топлива легко отслеживается по индикатору на баке

Напряжение можно контролировать с помощью установленного вольтметра

Усиленная рама обеспечивает защиту генератора от повреждений. Также на ней предусмотрены колеса и ручка для удобства транспортировки

Дизельная сварочная генераторная установка Denzel DW180Е заменяет сразу два устройства: сварочный аппарат и генератор. Обеспечивает высокое качество сварки, т.к. параметры тока всегда стабильны. Не требует подбирать показатели мощности и совместимости сварочного аппарата и генератора - производитель уже сделал это за Вас. С этой установкой бригада сварщиков гораздо мобильнее, т.к. не требуется подключение к бытовой сети. Мощность 4.5 кВт позволяет вырабатывать сварочный ток силой от 50 до 180 А, этого достаточно для сварки металлов толщиной от 2 до 4 мм на электроды диаметром до 4 мм. В отличие от бензиновых, дизельный генератор потребляет меньше топлива, объема бака 12,5 л хватит до 10 часов непрерывной работы при полной нагрузке.