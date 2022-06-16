Электрогенератор бензиновый Eurolux G2700A

Преимущества

Мобильность Eurolux G2700A 64/1/36

Низкий расход бензина

Оптимальная производительность

Электрогенератор Eurolux G2700A 64/1/36 - компактный переносной источник питания переменного тока, разработанный для автономного энергоснабжения бытовой техники, различных электроприборов и инструментов. Электростанция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузки, а также датчиком, контролирующим уровень масла в картере. В компоновке предусмотрен блок управления, автоматически регулирующий и стабилизирующий ключевые параметры электричества. В комплект электрического генератора Евролюкс G2700A входит четырёхтактный бензиновый двигатель с системой принудительного охлаждения. Прибор запускается ручным стартером, не требует особой квалификации для его эксплуатации.