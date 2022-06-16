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Электрогенератор бензиновый Eurolux G2700A
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Электрогенератор бензиновый Eurolux G2700A
    Арт. О00000013179
    5.0
    2
    Электрогенератор бензиновый Eurolux G2700A

      Электрогенератор бензиновый Eurolux G2700A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Eurolux G2700A  64/1/36 - компактный переносной источник питания переменного тока, разработанный для автономного энергоснабжения бытовой техники, различных электроприборов и инструментов. Электростанция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузки, а также датчиком, контролирующим уровень масла в картере. В компоновке предусмотрен блок управления, автоматически регулирующий и стабилизирующий ключевые параметры электричества. В комплект электрического генератора Евролюкс G2700A входит четырёхтактный бензиновый двигатель с системой принудительного охлаждения. Прибор запускается ручным стартером, не требует особой квалификации для его эксплуатации.

        Преимущества

        • Мобильность Eurolux G2700A  64/1/36
        • Низкий расход бензина
        • Оптимальная производительность