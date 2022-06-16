Электрогенератор бензиновый Eurolux G2700A
Арт. О00000013179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Электрогенератор Eurolux G2700A 64/1/36 - компактный переносной источник питания переменного тока, разработанный для автономного энергоснабжения бытовой техники, различных электроприборов и инструментов. Электростанция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузки, а также датчиком, контролирующим уровень масла в картере. В компоновке предусмотрен блок управления, автоматически регулирующий и стабилизирующий ключевые параметры электричества. В комплект электрического генератора Евролюкс G2700A входит четырёхтактный бензиновый двигатель с системой принудительного охлаждения. Прибор запускается ручным стартером, не требует особой квалификации для его эксплуатации.
Преимущества
- Мобильность Eurolux G2700A 64/1/36
- Низкий расход бензина
- Оптимальная производительность