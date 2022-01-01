Электростанция бензиновая BS 2200
Арт. fubag_633
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Бензиновый электрогенератор Fubag BS 2200 – надежный и простой в эксплуатации аппарат. Генератор используется в качестве источника питания для электрооборудования в местах с постоянным или временным отсутствием электричества. Он способен обеспечивать электропитание маломощных приборов на даче или в доме до 13 часов. Встроенная система защиты от короткого замыкания и превышения допустимой нагрузки, автоматически отключает напряжение аппарата. Металлический корпус защищает бензиновую электростанцию и внутренние элементы от механических повреждений.
Преимущества
- Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
- Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
- Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей. От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружиной
- Рама станции сделана из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в эскстремальных условиях эксплуатации