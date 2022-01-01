Электростанция бензиновая BS 2200

Бензиновый электрогенератор Fubag BS 2200 – надежный и простой в эксплуатации аппарат. Генератор используется в качестве источника питания для электрооборудования в местах с постоянным или временным отсутствием электричества. Он способен обеспечивать электропитание маломощных приборов на даче или в доме до 13 часов. Встроенная система защиты от короткого замыкания и превышения допустимой нагрузки, автоматически отключает напряжение аппарата. Металлический корпус защищает бензиновую электростанцию и внутренние элементы от механических повреждений.

Преимущества