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Электростанция бензиновая BS 2200
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Бензиновые генераторы
    Электростанция бензиновая BS 2200
    Арт. fubag_633
    Электростанция бензиновая BS 2200
    Электростанция бензиновая BS 2200
    Электростанция бензиновая BS 2200
      Электростанция бензиновая BS 2200
      Электростанция бензиновая BS 2200
      Электростанция бензиновая BS 2200

      Электростанция бензиновая BS 2200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_633

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый электрогенератор Fubag BS 2200 – надежный и простой в эксплуатации аппарат. Генератор используется в качестве источника питания для электрооборудования в местах с постоянным или временным отсутствием электричества. Он способен обеспечивать электропитание маломощных приборов на даче или в доме до 13 часов. Встроенная система защиты от короткого замыкания и превышения допустимой нагрузки, автоматически отключает напряжение аппарата. Металлический корпус защищает бензиновую электростанцию и внутренние элементы от механических повреждений.

        Преимущества

        • Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла
        • Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
        • Две розетки - в 2 раза больше возможностей подключения потребителей. От попадания влаги и пыли розетки защищены пластиковыми крышками с пружиной
        • Рама станции сделана из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в эскстремальных условиях эксплуатации