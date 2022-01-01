Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)

Однофазная дизельная электростанция в кожухе FUBAG DS 27 AC ES 838776 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Установка оборудована четырехцилиндровым дизельным двигателем (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением, что обеспечивает экономичный расход топлива. Электростанция подходит для эксплуатации в круглосуточном режиме.



Преимущества