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Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
    Арт. fubag_1198
    Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
    Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)
      Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)

      Электростанция дизельная DS 27 AC ES (однофазная_кожух)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1198

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Однофазная дизельная электростанция в кожухе FUBAG DS 27 AC ES 838776 представляет собой мощное стационарное оборудование для энергоснабжения предприятий, а также коммерческих и социальных объектов. Установка оборудована четырехцилиндровым дизельным двигателем (диаметр цилиндра - 100, ход поршня - 115 мм) с жидкостным охлаждением, что обеспечивает экономичный расход топлива. Электростанция подходит для эксплуатации в круглосуточном режиме.

        Преимущества

        • Легкий запуск
        • Жидкостное охлаждение
        • Продолжительная работа - время работы при 3/4 нагрузки 12 ч
        • Простое обслуживание
        • Долгий срок службы