Дизель генератор TSS SDG 12000EHS

Преимущества

Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения

Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.

Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

В дизельных генераторах ГК ТСС установлен предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ?. Для включение предпускового подогревателя поверните ключ запуска, против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6-7 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке

Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов

Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты

Дизель генератор ТСС SDG 12000EHS 077006 обладает высокой мощностью, которая позволяет эффективно работать с различными устройствами. Модель поддерживает бытовое и профессиональное использование. Рекомендуемое масло: SAE 10W30.