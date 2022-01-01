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Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
    Арт. tss_2202851
    Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
    Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
    Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
    Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
    Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
      Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
      Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
      Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
      Дизель генератор TSS SDG 12000EHS
      Дизель генератор TSS SDG 12000EHS

      Дизель генератор TSS SDG 12000EHS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202851

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизель генератор ТСС SDG 12000EHS 077006 обладает высокой мощностью, которая позволяет эффективно работать с различными устройствами. Модель поддерживает бытовое и профессиональное использование. Рекомендуемое масло: SAE 10W30.

        Преимущества

        • Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
        • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
        • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
        • В дизельных генераторах ГК ТСС установлен предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ?. Для включение предпускового подогревателя поверните ключ запуска, против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора
        • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
        • При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
        • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6-7 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
        • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
        • Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
        • Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты