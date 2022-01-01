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Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
720 ₽
Прижимные валики
    Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
    Арт. О00000034519
    Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
    Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
      Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
      Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см

      Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034519

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиэстр
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ролик МASTER COLOR 30-7121 предназначен для малярных работ, окрашивания вододисперсионными красками гладких и полушероховатых поверхностей.

        Преимущества

        • Имеет надежное крепление ручки по трехточечной системе
        • Оснащен валиком диаметром 47/72 мм с шубкой из специального полиэстера, которая закреплена на полипропиленовой основе методом термосинтеза