Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
Арт. О00000034519
Валик МASTER COLOR 30-7121, ядро 47мм, специальный полиэстер, ворс 13мм, ручка 8мм, 25см
Арт. О00000034519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиэстр
- Ролик МASTER COLOR 30-7121 предназначен для малярных работ, окрашивания вододисперсионными красками гладких и полушероховатых поверхностей.
Преимущества
- Имеет надежное крепление ручки по трехточечной системе
- Оснащен валиком диаметром 47/72 мм с шубкой из специального полиэстера, которая закреплена на полипропиленовой основе методом термосинтеза