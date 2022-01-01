Ролик Master Color 30-0810, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, 8 мм ручка, 180 мм

Преимущества

Изделие имеет полипропиленовую основу, шубку с полиакриловым ворсом и ручку с эргономичным пластиковым захватом

Применена система трехточечного крепления ручки

Диаметр рабочей части: 48/78 мм

Ролик Master Color 30-0810 - это ручной разборный инструмент для выполнения малярных работ - окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей вододисперсионными красками.