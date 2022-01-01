Ролик Master Color 30-0810, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, 8 мм ручка, 180 мм
Арт. О00000033509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
- Ролик Master Color 30-0810 - это ручной разборный инструмент для выполнения малярных работ - окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей вододисперсионными красками.
Преимущества
- Изделие имеет полипропиленовую основу, шубку с полиакриловым ворсом и ручку с эргономичным пластиковым захватом
- Применена система трехточечного крепления ручки
- Диаметр рабочей части: 48/78 мм