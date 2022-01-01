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Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, ворс 13 мм, бюгель 8 мм, 180 мм
600 ₽
Прижимные валики
    Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, ворс 13 мм, бюгель 8 мм, 180 мм
    Арт. О00000033507
    Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, ворс 13 мм, бюгель 8 мм, 180 мм

      Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, ворс 13 мм, бюгель 8 мм, 180 мм

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033507

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиэстр
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ролик Master Color 30-0720 - широко используется в области малярных работ для нанесения красок на водной основе на гладкие и полушероховатые поверхности. Изделие оснащено шубкой из специального полиэстера на полипропиленовой основе.

        Преимущества

        • Ворс закреплен по технологии термосинтеза
        • Конструкция данного инструмента - разборная
        • Диаметр рабочей части составляет 47/72 мм
        • Применена система трёхточечного крепления ручки