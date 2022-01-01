Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, ворс 13 мм, бюгель 8 мм, 180 мм
Арт. О00000033507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиэстр
- Ролик Master Color 30-0720 - широко используется в области малярных работ для нанесения красок на водной основе на гладкие и полушероховатые поверхности. Изделие оснащено шубкой из специального полиэстера на полипропиленовой основе.
Преимущества
- Ворс закреплен по технологии термосинтеза
- Конструкция данного инструмента - разборная
- Диаметр рабочей части составляет 47/72 мм
- Применена система трёхточечного крепления ручки