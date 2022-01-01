Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, спец. полиэстр, ворс 13 мм, 8 мм ручка, 180 мм

Преимущества

Изделие оснащено шубкой из специального полиэстера на полипропиленовой основе

Ворс закреплен по технологии термосинтеза

Конструкция данного инструмента - разборная

Диаметр рабочей части составляет 47/72 мм

Применена система трёхточечного крепления ручки

Ролик Master Color 30-0720 - широко используется в области малярных работ для нанесения красок на водной основе на гладкие и полушероховатые поверхности.