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Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, спец. полиэстр, ворс 13 мм, 8 мм ручка, 180 мм
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Прижимные валики
    Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, спец. полиэстр, ворс 13 мм, 8 мм ручка, 180 мм
    Арт. О00000033508
    Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, спец. полиэстр, ворс 13 мм, 8 мм ручка, 180 мм

      Ролик Master Color 30-0720, ядро 47 мм, спец. полиэстр, ворс 13 мм, 8 мм ручка, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033508

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиэстр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ролик Master Color 30-0720 - широко используется в области малярных работ для нанесения красок на водной основе на гладкие и полушероховатые поверхности.

        Преимущества

        • Изделие оснащено шубкой из специального полиэстера на полипропиленовой основе
        • Ворс закреплен по технологии термосинтеза
        • Конструкция данного инструмента - разборная
        • Диаметр рабочей части составляет 47/72 мм
        • Применена система трёхточечного крепления ручки