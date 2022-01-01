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Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, 8 мм ручка, 250 мм
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Прижимные валики
    Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, 8 мм ручка, 250 мм
    Арт. О00000033512
    Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, 8 мм ручка, 250 мм

      Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, 8 мм ручка, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033512

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ролик МASTER COLOR 30-0811 - разборный инструмент для окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей водными красками.

        Преимущества

        • Изделие оснащено полипропиленовой основой, шубкой из полиакрила и удобной рукояткой с пластиковым захватом
        • Диаметр рабочей части составляет 48/78 мм
        • Применена система трехточечного крепления ручки