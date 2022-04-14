Преимущества

Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески

Шубка валика изготовлена из поролона

Поролоновый валик 0306120 (200 мм) применяется для нанесения на ровные большие поверхности всех типов лакокрасочных материалов и средств защиты дерева, за исключением содержащих ацетон и иные типы растворителей.