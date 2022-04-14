Поролоновый валик 0306120 (200 мм)
Арт. Х153710887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|поролон
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- Поролоновый валик 0306120 (200 мм) применяется для нанесения на ровные большие поверхности всех типов лакокрасочных материалов и средств защиты дерева, за исключением содержащих ацетон и иные типы растворителей.
Преимущества
- Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески
- Шубка валика изготовлена из поролона