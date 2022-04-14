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Поролоновый валик 0306120 (200 мм)
5.0
2
200 ₽
Прижимные валики
    Поролоновый валик 0306120 (200 мм)
    Арт. Х153710887
    5.0
    2
    Поролоновый валик 0306120 (200 мм)

      Поролоновый валик 0306120 (200 мм)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710887
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		поролон
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поролоновый валик 0306120 (200 мм) применяется для нанесения на ровные большие поверхности всех типов лакокрасочных материалов и средств защиты дерева, за исключением содержащих ацетон и иные типы растворителей.

        Преимущества

        • Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески
        • Шубка валика изготовлена из поролона