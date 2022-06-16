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Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
5.0
2
120 ₽
Прижимные валики
    Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
    Арт. Х153710897
    5.0
    2
    Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010

      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710897
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		искусственный мех
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик в сборе  100мм искусственный мех 0316010 применяется для нанесения всех типов лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективен для нанесения водорастворимых красок.

        Преимущества

        • Высота и плотность ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей
        • Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески