Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Валики

Игольчатые валики

Найдено: 12 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить игольчатые валики в городе Ярославль по цене от 143 до 1220 рублей. В наличии более 12 наименований. Игольчатые валики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Игольчатый валик для гипсокартона Fit 15280
1 160 ₽
Игольчатый валик для гипсокартона Fit 15280
Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
1 220 ₽
Игольчатый валик для наливных полов T4P 0306991 (400 мм)
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 200 мм
144 ₽
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 200 мм
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 240 мм
161 ₽
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 240 мм
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 300 мм
224 ₽
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 300 мм
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 400 мм
279 ₽
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 400 мм
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 600 мм
375 ₽
Валик игольчатый для наливных полов Сибртех, 600 мм
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 240 мм
218 ₽
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 240 мм
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 300 мм
323 ₽
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 300 мм
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 400 мм
444 ₽
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 400 мм
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 600 мм
558 ₽
Валик игольчатый по бетону Сибртех, 600 мм
Валик для гипсокартона Mtx, 150 мм, игольчатый, деревянная ручка 500 мм
709 ₽
Валик для гипсокартона Mtx, 150 мм, игольчатый, деревянная ручка 500 мм