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Для валиков

Удлинители для малярных валиков

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить удлинители для малярных валиков в городе Ярославль по цене от 360 до 1080 рублей. В наличии более 4 наименований. Удлинители для малярных валиков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м
1 080 ₽
Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м
Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм
450 ₽
Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм
Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм
730 ₽
Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм
Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см
360 ₽
Телескопический стержень Лакра 0502220, 115-200 см