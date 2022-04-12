Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м
Арт. Х153710874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|удлинитель
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Совместимый инструмент
|валики
- Стержень телескопический PQ tools 0502120 применяется для удлинения рукоятки малярного инструмента во время выполнения отделочных работ в труднодоступных местах и на высоко расположенных. поверхностях.
Преимущества
- Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстрое разъединение с инструментом
- Изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает легкий вес, что позволяет снизить утомляемость при работе