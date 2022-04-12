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Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м
5.0
2
1 080 ₽
Удлинители для малярных валиков
    Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м
    Арт. Х153710874
    5.0
    2
    Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м

      Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м

      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. Х153710874
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		удлинитель
      Совместимый инструмент
      		валики
      Все характеристики
      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стержень телескопический PQ tools 0502120 применяется для удлинения рукоятки малярного инструмента во время выполнения отделочных работ в труднодоступных местах и на высоко расположенных. поверхностях.

        Преимущества

        • Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстрое разъединение с инструментом
        • Изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает легкий вес, что позволяет снизить утомляемость при работе