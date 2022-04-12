Алюминиевый телескопический стержень Toolberg 0502120, 3 м

Преимущества

Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстрое разъединение с инструментом

Изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает легкий вес, что позволяет снизить утомляемость при работе

Стержень телескопический PQ tools 0502120 применяется для удлинения рукоятки малярного инструмента во время выполнения отделочных работ в труднодоступных местах и на высоко расположенных. поверхностях.