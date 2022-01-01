Для труборезов
Найдено: 4 товара
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- 310 ₽пластик, 26 ммТип: калибраторМатериал: пластикДиаметр, мм: 26
- 320 ₽42 ммТип: ролик для труборезаДиаметр, мм: 42Толщина, мм: 28Диаметр посадочного отверстия, мм: 10
- 230 ₽сталь, 35 ммТип: ролик для труборезаМатериал: стальДиаметр, мм: 35Толщина, мм: 18Диаметр посадочного отверстия, мм: 9.15
- Нет в наличии35 ммДиаметр, мм: 35
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить для труборезов в городе Ярославль по цене от 230 до 2308 рублей. В наличии более 4 наименований. Для труборезов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.