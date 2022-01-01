Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм
Арт. О00000025684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|удлинитель
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Габариты, мм
|2000х25х25
- Удлинитель Master Color 30-1409, 1130-2000 мм предназначен для повышения удобства при проведении покрасочных работ. Изделие выполнено из лакированной стали, что обеспечивает легкое вращение валика. Установка не требует больших временных затрат.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность