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Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм
730 ₽
Удлинители для малярных валиков
    Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм
    Арт. О00000025684
    Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм

      Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025684

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		удлинитель
      Габариты, мм
      		2000х25х25
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель Master Color 30-1409, 1130-2000 мм предназначен для повышения удобства при проведении покрасочных работ. Изделие выполнено из лакированной стали, что обеспечивает легкое вращение валика. Установка не требует больших временных затрат.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность