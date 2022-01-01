Удлинитель телескопический двухсекционный Master Color 30-1409, 1130-2000 мм

Преимущества

Надежность

Долговечность

Удлинитель Master Color 30-1409, 1130-2000 мм предназначен для повышения удобства при проведении покрасочных работ. Изделие выполнено из лакированной стали, что обеспечивает легкое вращение валика. Установка не требует больших временных затрат.