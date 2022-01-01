Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.

Преимущества

Имеет разборную конструкцию, которая состоит из ролика 15/35 мм с шубкой из полиакрила и высотой ворса 11 мм, а также рукоятки длиной 270 мм с пластиковым захватом.

Ролик Master Color 30-1086 - применяется для окрашивания гладких и полушероховатых поверхностей вододисперсионными красками. Используется для красок на водной основе.