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Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
200 ₽
Прижимные валики
    Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
    Арт. О00000033517
    Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
    Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
      Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
      Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.

      Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033517

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ролик Master Color 30-1086 - применяется для окрашивания гладких и полушероховатых поверхностей вододисперсионными красками. Используется для красок на водной основе. 

        Преимущества

        • Имеет разборную конструкцию, которая состоит из ролика 15/35 мм с шубкой из полиакрила и высотой ворса 11 мм, а также рукоятки длиной 270 мм с пластиковым захватом.