Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
Арт. О00000033517
Ролик Master Color 30-1086, D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, бюгель 6 мм, съёмный, длина ручки 27 см.
Арт. О00000033517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
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- Ролик Master Color 30-1086 - применяется для окрашивания гладких и полушероховатых поверхностей вододисперсионными красками. Используется для красок на водной основе.
Преимущества
- Имеет разборную конструкцию, которая состоит из ролика 15/35 мм с шубкой из полиакрила и высотой ворса 11 мм, а также рукоятки длиной 270 мм с пластиковым захватом.