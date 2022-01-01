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Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм
660 ₽
Прижимные валики
    Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм
    Арт. О00000033511
    Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм
    Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм
      Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм
      Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм

      Ролик Master Color 30-0811, ядро 48 мм, полиакрил, ворс 18 мм, длина 250 мм

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033511

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ролик  МASTER COLOR 30-0811 - разборный инструмент для окрашивания полушероховатых и грубых поверхностей водными красками.

        Преимущества

        • Изделие оснащено полипропиленовой основой, шубкой из полиакрила и удобной рукояткой с пластиковым захватом
        • Диаметр рабочей части составляет 48/78 мм
        • Применена система трехточечного крепления ручки