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Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)
5.0
2
330 ₽
Прижимные валики
    Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)
    Арт. Х153710859
    5.0
    2
    Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)

      Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710859
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совместим с основными видами фасадных красок на водной основе. Идеально прокрашивает неровности, после окрашивания оставляет шероховатость.

        Преимущества

        • Валик произведён по технологии Termofusion, его улучшенная конструкция гарантирует легкость и удобство в эксплуатации
        • Представленный малярный инструмент устойчив к растворителям, не боится коррозии, устойчив износу
        • Шубка не имеет швов, приклеена термически