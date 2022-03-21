Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)
Арт. Х153710859
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
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- Совместим с основными видами фасадных красок на водной основе. Идеально прокрашивает неровности, после окрашивания оставляет шероховатость.
Преимущества
- Валик произведён по технологии Termofusion, его улучшенная конструкция гарантирует легкость и удобство в эксплуатации
- Представленный малярный инструмент устойчив к растворителям, не боится коррозии, устойчив износу
- Шубка не имеет швов, приклеена термически