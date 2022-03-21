Полиакриловый малярный валик с ручкой T4P (18/250/48 мм)

Преимущества

Валик произведён по технологии Termofusion, его улучшенная конструкция гарантирует легкость и удобство в эксплуатации

Представленный малярный инструмент устойчив к растворителям, не боится коррозии, устойчив износу

Шубка не имеет швов, приклеена термически

Совместим с основными видами фасадных красок на водной основе. Идеально прокрашивает неровности, после окрашивания оставляет шероховатость.