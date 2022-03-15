Малярный валик с ручкой T4P 0312041 (полиакрил, 18/180/48 мм)
Арт. Х153710858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
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- Малярный валик с ручкой T4P 0312041 (полиакрил, 18/180/48 мм) применяется для нанесения всех типов красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.
Преимущества
- Высота и плотность ворса оптимальны для окраса неровных поверхностей
- Шубка валика изготовлена из полиакрила, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности