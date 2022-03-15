Преимущества

Высота и плотность ворса оптимальны для окраса неровных поверхностей

Шубка валика изготовлена из полиакрила, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности

Малярный валик с ручкой T4P 0312041 (полиакрил, 18/180/48 мм) применяется для нанесения всех типов красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.