Валик в сборе 180мм поролоновый 0316120
Арт. Х153710899
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип
|валик с ручкой
|
Материал валика
|поролон
- Применяется для нанесения на ровные большие поверхности всех типов лакокрасочных материалов и средств защиты дерева, за исключением содержащих ацетон и иные типы растворителей.
Преимущества
- Шубка валика изготовлена из поролона, оцинкованный бюгель устойчив к воздействию коррозии
- Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, может использоваться с удлиняющими стержнями для покраски труднодоступных мест и высоко расположенных поверхностей