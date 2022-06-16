Валик в сборе 180мм поролоновый 0316120

Преимущества

Шубка валика изготовлена из поролона, оцинкованный бюгель устойчив к воздействию коррозии

Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, может использоваться с удлиняющими стержнями для покраски труднодоступных мест и высоко расположенных поверхностей

Применяется для нанесения на ровные большие поверхности всех типов лакокрасочных материалов и средств защиты дерева, за исключением содержащих ацетон и иные типы растворителей.