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Валик в сборе 180мм поролоновый 0316120
5.0
2
Найти аналог
Прижимные валики
    Валик в сборе 180мм поролоновый 0316120
    Арт. Х153710899
    5.0
    2
    Валик в сборе 180мм поролоновый 0316120

      Валик в сборе 180мм поролоновый 0316120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710899
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		поролон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Применяется для нанесения на ровные большие поверхности всех типов лакокрасочных материалов и средств защиты дерева, за исключением содержащих ацетон и иные типы растворителей.

        Преимущества

        • Шубка валика изготовлена из поролона, оцинкованный бюгель устойчив к воздействию коррозии
        • Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, может использоваться с удлиняющими стержнями для покраски труднодоступных мест и высоко расположенных поверхностей