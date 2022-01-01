Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм

Преимущества

Имеет разборную конструкцию

Ролик 15/35 мм с шубкой из полиакрила и высотой ворса 11 мм, а также рукоятки длиной 270 мм с пластиковым захватом

Ролик Master Color 30-1086 применяется для окрашивания гладких и полушероховатых поверхностей вододисперсионными красками. Используется для красок на водной основе.