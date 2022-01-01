Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
Арт. О00000033518
Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
Арт. О00000033518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|валик с ручкой
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Материал валика
|полиакрил
- Ролик Master Color 30-1086 применяется для окрашивания гладких и полушероховатых поверхностей вододисперсионными красками. Используется для красок на водной основе.
Преимущества
- Имеет разборную конструкцию
- Ролик 15/35 мм с шубкой из полиакрила и высотой ворса 11 мм, а также рукоятки длиной 270 мм с пластиковым захватом