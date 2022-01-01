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Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
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Прижимные валики
    Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
    Арт. О00000033518
    Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
    Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
      Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм
      Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм

      Ролик Master Color 30-1086, ядро 15 мм, полиакрил, ворс 11 мм, ручка 27 см, 100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033518

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ролик Master Color 30-1086 применяется для окрашивания гладких и полушероховатых поверхностей вододисперсионными красками. Используется для красок на водной основе. 

        Преимущества

        • Имеет разборную конструкцию
        • Ролик 15/35 мм с шубкой из полиакрила и высотой ворса 11 мм, а также рукоятки длиной 270 мм с пластиковым захватом