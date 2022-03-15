Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
5.0
2
180 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
    Арт. Х151454
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151454
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
      145 ₽
      5.0
      Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
      Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
      150 ₽
      5.0
      Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      150 ₽
      5.0
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
      1 890 ₽
      5.0
      Набор метчиков Сибртех 77307 (21 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
      320 ₽
      5.0
      Ручной метчик Сибртех 76625 (М10x1 мм, 2 шт.)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
      165 ₽
      5.0
      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      120 ₽
      5.0
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм
      290 ₽
      Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм
      Сверло по металлу Практика 033-215, 4.2х75 мм
      70 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-215, 4.2х75 мм
      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
      210 ₽
      5.0
      Ручной метчик Сибртех 76617 (М6x1 мм)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ручных метчиков М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 76613 представляет собой комплект из двух инструментов, предназначенных для нарезания сквозной внутренней резьбы. Данные метчики очень прочны и имеют большой ресурс использования за счет материала, из которого они изготовлены - инструментальной стали.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Прочность и надежность
        • Размер М5 х 0,8 мм
        • Комплект из двух предметов