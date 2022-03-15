Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)

Преимущества

Долговечность

Прочность и надежность

Размер М5 х 0,8 мм

Комплект из двух предметов

Комплект ручных метчиков М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 76613 представляет собой комплект из двух инструментов, предназначенных для нарезания сквозной внутренней резьбы. Данные метчики очень прочны и имеют большой ресурс использования за счет материала, из которого они изготовлены - инструментальной стали.