Ручной метчик Сибртех 76613 (М5x0,8 мм)
Арт. Х151454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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- Комплект ручных метчиков М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 76613 представляет собой комплект из двух инструментов, предназначенных для нарезания сквозной внутренней резьбы. Данные метчики очень прочны и имеют большой ресурс использования за счет материала, из которого они изготовлены - инструментальной стали.
Преимущества
- Долговечность
- Прочность и надежность
- Размер М5 х 0,8 мм
- Комплект из двух предметов