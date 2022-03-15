Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
Арт. Х1514114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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Комплект ручных метчиков М4 х 0,7 мм СИБРТЕХ 76609 пригодится при создании сквозного отверстия с резьбой определенного размера в зависимости от диаметра выбранного метчика. Каждый метчик в наборе создан из стали, специальным образом закаленной для того, чтобы выплавить из нее долговечный инструмент. Метчики не ржавеют, устойчивы к перепадам температур, полезны и в профессиональном деле и в быту. Благодаря им, резьба на детали получится ровной и глубокой ровно настолько, сколько требуется.
Преимущества комплекта ручных метчиков М4 х 0,7 мм СИБРТЕХ 76609:
- Прочные;
- Износостойкие;
- Универсальные;
- Точные;
- Надежные.
Комплектация набора метчиков СИБРТЕХ 76609:
- Набор метчиков СИБРТЕХ 76609;
- Упаковка.