Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)

Комплект ручных метчиков М4 х 0,7 мм СИБРТЕХ 76609 пригодится при создании сквозного отверстия с резьбой определенного размера в зависимости от диаметра выбранного метчика. Каждый метчик в наборе создан из стали, специальным образом закаленной для того, чтобы выплавить из нее долговечный инструмент. Метчики не ржавеют, устойчивы к перепадам температур, полезны и в профессиональном деле и в быту. Благодаря им, резьба на детали получится ровной и глубокой ровно настолько, сколько требуется.

Преимущества комплекта ручных метчиков М4 х 0,7 мм СИБРТЕХ 76609:

Прочные;

Износостойкие;

Универсальные;

Точные;

Надежные.

Комплектация набора метчиков СИБРТЕХ 76609: