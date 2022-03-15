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Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
5.0
1
150 ₽
Метчики
    Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
    Арт. Х1514114
    5.0
    1
    Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
    Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
    Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
    Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
    Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)
      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)

      Метчик ручной Сибртех 76609 (М4x0.7 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект ручных метчиков М4 х 0,7 мм СИБРТЕХ 76609 пригодится при создании сквозного отверстия с резьбой определенного размера в зависимости от диаметра выбранного метчика. Каждый метчик в наборе создан из стали, специальным образом закаленной для того, чтобы выплавить из нее долговечный инструмент. Метчики не ржавеют, устойчивы к перепадам температур, полезны и в профессиональном деле и в быту. Благодаря им, резьба на детали получится ровной и глубокой ровно настолько, сколько требуется.

        Преимущества комплекта ручных метчиков М4 х 0,7 мм СИБРТЕХ 76609:

        • Прочные;
        • Износостойкие;
        • Универсальные;
        • Точные;
        • Надежные.

        Комплектация набора метчиков СИБРТЕХ 76609:

        • Набор метчиков СИБРТЕХ 76609;
        • Упаковка.