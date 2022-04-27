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Набор метчиков Красный Маяк EXACT GQ-10701
4.0
2
Найти аналог
Метчики
    Набор метчиков Красный Маяк EXACT GQ-10701
    Арт. 77777X901112
    4.0
    2

      Набор метчиков Красный Маяк EXACT GQ-10701

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X901112
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор из однопроходных бит-метчиков (по 3 биты каждого размера - черновой, средний и чистовой) для нарезания метрической резьбы. Поставляется в компактной стальной коробке с шарнирным механизмом открывания.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлено из высокотехнологичного материала