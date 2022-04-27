Набор метчиков Красный Маяк EXACT GQ-10701
Арт. 77777X901112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
- Набор из однопроходных бит-метчиков (по 3 биты каждого размера - черновой, средний и чистовой) для нарезания метрической резьбы. Поставляется в компактной стальной коробке с шарнирным механизмом открывания.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлено из высокотехнологичного материала