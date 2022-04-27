Набор метчиков Красный Маяк EXACT GQ-10701

Преимущества

Надежность

Изготовлено из высокотехнологичного материала

Набор из однопроходных бит-метчиков (по 3 биты каждого размера - черновой, средний и чистовой) для нарезания метрической резьбы. Поставляется в компактной стальной коробке с шарнирным механизмом открывания.