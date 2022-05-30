Преимущества

Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы

Режущие инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости

Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S 40 предметов используется для ремонта поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб. Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы. Инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей.