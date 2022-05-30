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Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
5.0
3
7 320 ₽
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
    Арт. X10193250
    5.0
    3
    Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
    Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)

      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)

      7 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10193250
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		40
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      7 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S 40 предметов используется для ремонта поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб. Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы. Инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей.

        Преимущества

        • Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы
        • Режущие инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости