Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
Арт. X10193250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|40
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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- Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S 40 предметов используется для ремонта поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб. Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы. Инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей.
Преимущества
- Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы
- Режущие инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости