Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)

Преимущества

Размер М8 х 1,0 мм;

За счет материала, из которого изготовлены метчики - инструментальной стали, они прослужат значительно дольше

Прочность и износостойкость

Комплект ручных метчиков М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 76620 включает в себя 2 инструмента, которые предназначены для нарезания сквозной внутренней резьбы. Представленные ручные инструменты очень прочны и долговечны в использовании даже при длительных и интенсивных нагрузках.