Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
Арт. Х1514110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
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- Комплект ручных метчиков М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 76620 включает в себя 2 инструмента, которые предназначены для нарезания сквозной внутренней резьбы. Представленные ручные инструменты очень прочны и долговечны в использовании даже при длительных и интенсивных нагрузках.
Преимущества
- Размер М8 х 1,0 мм;
- За счет материала, из которого изготовлены метчики - инструментальной стали, они прослужат значительно дольше
- Прочность и износостойкость