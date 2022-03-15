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Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
5.0
2
120 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
    Арт. Х1514110
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76620 (М8x1 мм)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ручных метчиков М8 х 1,0 мм СИБРТЕХ 76620 включает в себя 2 инструмента, которые предназначены для нарезания сквозной внутренней резьбы. Представленные ручные инструменты очень прочны и долговечны в использовании даже при длительных и интенсивных нагрузках.

        Преимущества

        • Размер М8 х 1,0 мм;
        • За счет материала, из которого изготовлены метчики - инструментальной стали, они прослужат значительно дольше
        • Прочность и износостойкость