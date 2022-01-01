Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
Арт. ombratools_2602
Характеристики
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Производитель
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Габариты, мм
|306x234x52
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Вес, кг
|1.51
Описание:Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S 40 предметов используется для ремонта поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб.
Особенности и преимущества:
- Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы.
- Режущие инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.
Комплектация:
- Набор резьбомерный.
- Отвертка.
- Плашкодержатель 25 мм.
- Вороток для метчиков Т-образный.
- Держатель для метчиков М3-М12.
- Пластиковый кейс.
- Плашки: м3х0.5, м3x0.6, м4х0.7, м4х0.75, м5х0.8, м5х0.9, м6х0.75, м6х1.0, м7х0.75, м7х0.75, м7х1.0, м8х1,0, м8х1.25, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.5, м12х1.75.
- Метчики: м3х0.5, м3x0.6, м4х0.7, м4х0.75, м5х0.8, м5х0.9, м6х0.75, м6х1.0, м7х0.75, м7х0.75, м7х1.0, м8х1,0, м8х1.25, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.5, м12х1.75.