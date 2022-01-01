Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S

Описание:

Особенности и преимущества:

Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы.

Режущие инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.

Комплектация:

Набор резьбомерный. Отвертка. Плашкодержатель 25 мм. Вороток для метчиков Т-образный. Держатель для метчиков М3-М12. Пластиковый кейс. Плашки: м3х0.5, м3x0.6, м4х0.7, м4х0.75, м5х0.8, м5х0.9, м6х0.75, м6х1.0, м7х0.75, м7х0.75, м7х1.0, м8х1,0, м8х1.25, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.5, м12х1.75. Метчики: м3х0.5, м3x0.6, м4х0.7, м4х0.75, м5х0.8, м5х0.9, м6х0.75, м6х1.0, м7х0.75, м7х0.75, м7х1.0, м8х1,0, м8х1.25, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.5, м12х1.75.

Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S 40 предметов используется для ремонта поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб.