Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
Найти аналог
Метчики
    Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
    Арт. ombratools_2602
    Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
    Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
    Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
    Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
    Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
      Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
      Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
      Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
      Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S
      Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S

      Набор метчиков и плашек OMBRA, 40 предметов, OMT40S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2602

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Габариты, мм
      		306x234x52
      Вес, кг
      		1.51
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S 40 предметов используется для ремонта поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб.

        Особенности и преимущества:

        • Инструменты изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 - для долгого срока службы.
        • Режущие инструменты не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.

        Комплектация:

        1. Набор резьбомерный.
        2. Отвертка.
        3. Плашкодержатель 25 мм.
        4. Вороток для метчиков Т-образный.
        5. Держатель для метчиков М3-М12.
        6. Пластиковый кейс.
        7. Плашки: м3х0.5, м3x0.6, м4х0.7, м4х0.75, м5х0.8, м5х0.9, м6х0.75, м6х1.0, м7х0.75, м7х0.75, м7х1.0, м8х1,0, м8х1.25, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.5, м12х1.75.
        8. Метчики: м3х0.5, м3x0.6, м4х0.7, м4х0.75, м5х0.8, м5х0.9, м6х0.75, м6х1.0, м7х0.75, м7х0.75, м7х1.0, м8х1,0, м8х1.25, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.5, м12х1.75.