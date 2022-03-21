Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)

Преимущества

Прочность

Износостойкость

Устойчивость к повышенным нагрузкам

Ручной метчик М20x2,5 мм, комплект из 2 шт. СИБРТЕХ 76656 представляет собой необходимый инструмент для слесарной мастерской. Модель выполнена из инструментальной стали и подойдет для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.