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Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
5.0
2
400 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
    Арт. Х151468
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
    Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)

      Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х151468
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик М20x2,5 мм, комплект из 2 шт. СИБРТЕХ 76656 представляет собой необходимый инструмент для слесарной мастерской. Модель выполнена из инструментальной стали и подойдет для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам