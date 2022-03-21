Ручной метчик Сибртех 76656 (М20x2,5 мм, 2 шт.)
Арт. Х151468
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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Направление резьбы
|правое
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- Ручной метчик М20x2,5 мм, комплект из 2 шт. СИБРТЕХ 76656 представляет собой необходимый инструмент для слесарной мастерской. Модель выполнена из инструментальной стали и подойдет для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.
Преимущества
- Прочность
- Износостойкость
- Устойчивость к повышенным нагрузкам