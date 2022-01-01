Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор головок и бит Трек TR15108, 108 предметов
4 250 ₽
Наборы бит и головок
    Набор головок и бит Трек TR15108, 108 предметов
    Арт. О00000041360
    Набор головок и бит Трек TR15108, 108 предметов

      Набор головок и бит Трек TR15108, 108 предметов

      4 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041360

      Характеристики

      Производитель
      		Трек
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		6.83
      Габариты, мм
      		360x130x60
      Все характеристики
      4 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов 1/4", 1/2" 6 граней 108 предметов ТРЕК (TR15108) - многофункциональный набор, предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля.

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены из инструментальной стали
        • Покрытие: сатинированное
        • Трещоточный механизм: 24 зуба
        • Кейс изготовлен из прочного противоударного пластика, с металлическими замками