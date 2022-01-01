Набор головок и бит Трек TR15108, 108 предметов
Арт. О00000041360
Характеристики
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Производитель
|Трек
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6.83
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Габариты, мм
|360x130x60
- Набор инструментов 1/4", 1/2" 6 граней 108 предметов ТРЕК (TR15108) - многофункциональный набор, предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля.
Преимущества
- Рабочие части изготовлены из инструментальной стали
- Покрытие: сатинированное
- Трещоточный механизм: 24 зуба
- Кейс изготовлен из прочного противоударного пластика, с металлическими замками