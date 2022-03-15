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Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)
5.0
2
670 ₽
Метчики
    Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)
    Арт. Х151470
    5.0
    2
    Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)
    Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)

      Ручной метчик Сибртех 76665 (М24x3 мм)

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х151470
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной метчик СИБРТЕХ 76665 используется для нарезания сквозной внутренней резьбы на металлических заготовках. Представляет собой стержень с прорезанными стружечными канавками, которые образуют режущие кромки. Изготовлен из инструментальной стали 9ХС. Достоинством ручного метчика является возможность нарезания резьбы в деталях, уже установленных на какой-либо конструкции. Размер: М24х3 мм. Количество в комплекте - 2 шт.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам