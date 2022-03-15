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Комплект метчиков (3/8")
5.0
2
Найти аналог
Метчики
    Комплект метчиков (3/8")
    Арт. 9011220
    5.0
    2

      Комплект метчиков (3/8")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9011220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы