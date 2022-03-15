Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
Арт. Х151481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М14 х 2,0 мм СИБРТЕХ 77037 используется, когда требуется нанести на деталь внешнюю резьбу. В конструкции имеются стружечные отверстия. Инструмент выдерживает большие нагрузки, отличается высокой износостойкостью и прочностью.
Преимущества
- Для внешней резьбы М14х2.0 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М14 х 2,0 мм СИБРТЕХ 77037 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью