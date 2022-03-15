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Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
5.0
2
370 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
    Арт. Х151481
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
    Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
    Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
      Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
      Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)
      Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)

      Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151481
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М14 х 2,0 мм СИБРТЕХ 77037 используется, когда требуется нанести на деталь внешнюю резьбу. В конструкции имеются стружечные отверстия. Инструмент выдерживает большие нагрузки, отличается высокой износостойкостью и прочностью.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М14х2.0 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М14 х 2,0 мм СИБРТЕХ 77037 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью