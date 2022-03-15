Плашка Сибртех 77037 (М14x2 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М14х2.0 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М14 х 2,0 мм СИБРТЕХ 77037 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М14 х 2,0 мм СИБРТЕХ 77037 используется, когда требуется нанести на деталь внешнюю резьбу. В конструкции имеются стружечные отверстия. Инструмент выдерживает большие нагрузки, отличается высокой износостойкостью и прочностью.