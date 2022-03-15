Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М10х1,5 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М10 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77027 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М10 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77027 используется для нанесения на деталь внешней резьбы диаметром 10 мм. Выполнена из инструментальной стали, поэтому способна выдержать большие нагрузки. В конструкции предусмотрены отверстия для удаления стружки.