Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
Арт. Х1514100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М10 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77027 используется для нанесения на деталь внешней резьбы диаметром 10 мм. Выполнена из инструментальной стали, поэтому способна выдержать большие нагрузки. В конструкции предусмотрены отверстия для удаления стружки.
Преимущества
- Для внешней резьбы М10х1,5 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М10 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77027 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью