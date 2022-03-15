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Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
5.0
2
240 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
    Арт. Х1514100
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
    Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
    Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
    Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)

      Плашка Сибртех 77027 (M10x1,5 мм)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М10 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77027 используется для нанесения на деталь внешней резьбы диаметром 10 мм. Выполнена из инструментальной стали, поэтому способна выдержать большие нагрузки. В конструкции предусмотрены отверстия для удаления стружки.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М10х1,5 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М10 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77027 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью