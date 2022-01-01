Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024

Преимущества

Для внешней резьбы М10х1,0 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства в работе используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М10 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77024 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М10 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77024 сделана из инструментальной стали. Предназначена для нарезания внешней резьбы ø 10 мм. Отверстия служат для отвода образующейся стружки. Режущие кромки имеют твердость 60 HRc.