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Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
Найти аналог
Плашки
    Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
    Арт. Ю00000000596
    Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
    Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
    Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
    Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
      Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
      Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
      Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
      Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024

      Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Ю00000000596

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плашка М10 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77024 сделана из инструментальной стали. Предназначена для нарезания внешней резьбы ø 10 мм. Отверстия служат для отвода образующейся стружки. Режущие кромки имеют твердость 60 HRc.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М10х1,0 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства в работе используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М10 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77024 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью