Плашка М10х1.0мм Сибртех 77024
Арт. Ю00000000596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
- Плашка М10 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77024 сделана из инструментальной стали. Предназначена для нарезания внешней резьбы ø 10 мм. Отверстия служат для отвода образующейся стружки. Режущие кромки имеют твердость 60 HRc.
Преимущества
- Для внешней резьбы М10х1,0 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства в работе используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М10 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77024 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью