Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
Арт. Х151473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М6 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77017 применяется в качестве резьбонарезного инструмента. Инструментальная сталь, из которой она изготовлена, гарантирует прочность и стойкость к износу.
Преимущества
- Для внешней резьбы М6х1.0 мм
- Выдерживает большие нагрузки
- Отверстия для отвода образующейся стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем