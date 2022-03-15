Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М6х1.0 мм

Выдерживает большие нагрузки

Отверстия для отвода образующейся стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

Плашка М6 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77017 применяется в качестве резьбонарезного инструмента. Инструментальная сталь, из которой она изготовлена, гарантирует прочность и стойкость к износу.