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Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
5.0
2
160 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
    Арт. Х151473
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
    Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
    Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
      Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
      Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)
      Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)

      Плашка Сибртех 77017 (M6x1 мм)

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151473
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М6 х 1,0 мм СИБРТЕХ 77017 применяется в качестве резьбонарезного инструмента. Инструментальная сталь, из которой она изготовлена, гарантирует прочность и стойкость к износу.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М6х1.0 мм
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем