Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)

Преимущества

Повышенная прочность

Соответствие требованиям ГОСТ

Твердость режущих кромок 60 HRc

Устойчивость к износу

Высокий рабочий ресурс

Для нарезания вешней резьбы

Плашка М20х2.5 мм СИБРТЕХ 77058 применяется в цехах или слесарных мастерских в качестве приспособления для нанесения внешней резьбы на металлические заготовки. Изделие обладает повышенным рабочим ресурсом и подходит для частого использования за счет прочности материала - инструментальной стали. Режущие кромки обладают твердостью 60 HRc, что соответствует ГОСТу.