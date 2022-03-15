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Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)
5.0
2
640 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)
    Арт. Х151489
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)

      Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151489
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М20х2.5 мм СИБРТЕХ 77058 применяется в цехах или слесарных мастерских в качестве приспособления для нанесения внешней резьбы на металлические заготовки. Изделие обладает повышенным рабочим ресурсом и подходит для частого использования за счет прочности материала - инструментальной стали. Режущие кромки обладают твердостью 60 HRc, что соответствует ГОСТу.

        Преимущества

        • Повышенная прочность
        • Соответствие требованиям ГОСТ
        • Твердость режущих кромок 60 HRc
        • Устойчивость к износу
        • Высокий рабочий ресурс
        • Для нарезания вешней резьбы