Плашка Сибртех 77058 (М20x2,5 мм)
Арт. Х151489
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М20х2.5 мм СИБРТЕХ 77058 применяется в цехах или слесарных мастерских в качестве приспособления для нанесения внешней резьбы на металлические заготовки. Изделие обладает повышенным рабочим ресурсом и подходит для частого использования за счет прочности материала - инструментальной стали. Режущие кромки обладают твердостью 60 HRc, что соответствует ГОСТу.
Преимущества
- Повышенная прочность
- Соответствие требованиям ГОСТ
- Твердость режущих кромок 60 HRc
- Устойчивость к износу
- Высокий рабочий ресурс
- Для нарезания вешней резьбы