Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
Арт. 901151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Материал
|инструментальная сталь
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- Плашка круглая Мастер для нарезания трубной резьбы G 3/4" Зубр 4-28032-3/4 применяется для выполнения работ по нанесению вручную трубной резьбы на детали из стали и цветного металла. Гарантирует продолжительный срок службы и высокие механические свойства благодаря инструментальной стали 9ХС. Соответствует требованиям ГОСТ 9740-71.
Преимущества
- Прочность
- Износостойкость
- Устойчивость к повышенным нагрузкам