Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4

Преимущества

Прочность

Износостойкость

Устойчивость к повышенным нагрузкам

Плашка круглая Мастер для нарезания трубной резьбы G 3/4" Зубр 4-28032-3/4 применяется для выполнения работ по нанесению вручную трубной резьбы на детали из стали и цветного металла. Гарантирует продолжительный срок службы и высокие механические свойства благодаря инструментальной стали 9ХС. Соответствует требованиям ГОСТ 9740-71.