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Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
5.0
2
1 020 ₽
Плашки
    Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
    Арт. 901151
    5.0
    2
    Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
    Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
    Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
      Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
      Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4
      Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4

      Плашка Зубр 4-28032-3/4 G 3/4

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Материал
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка круглая Мастер для нарезания трубной резьбы G 3/4" Зубр 4-28032-3/4 применяется для выполнения работ по нанесению вручную трубной резьбы на детали из стали и цветного металла. Гарантирует продолжительный срок службы и высокие механические свойства благодаря инструментальной стали 9ХС. Соответствует требованиям ГОСТ 9740-71.

        Преимущества

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Устойчивость к повышенным нагрузкам