Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
Арт. 901153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое и левое
С этим товаром смотрят
- Изготовленные из материалов высочайшего качества и прошедшие строгий контроль на всех этапах производства метчики и плашки ЗУБР обеспечат залог надежной и продуктивной работы в большинстве задач по нарезке резьбы
Преимущества
- Инструмент изготовлен из высококачественной легированной стали с повышенной износостойкостью и усталостной прочностью при изгибе и кручении