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Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
5.0
2
740 ₽
Плашки
    Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
    Арт. 901153
    5.0
    2
    Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
    Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
    Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
      Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
      Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2
      Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2

      Трубная плашка Зубр Мастер 4-28032-1/2

      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое и левое
      Все характеристики
      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изготовленные из материалов высочайшего качества и прошедшие строгий контроль на всех этапах производства метчики и плашки ЗУБР обеспечат залог надежной и продуктивной работы в большинстве задач по нарезке резьбы

        Преимущества

        • Инструмент изготовлен из высококачественной легированной стали с повышенной износостойкостью и усталостной прочностью при изгибе и кручении