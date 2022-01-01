Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов
Найти аналог
Наборы резьбонарезных инструментов
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов
    Арт. О00000024553
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов
    Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов
      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов
      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов

      Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000024553

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		17
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор плашек и метчиков
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Набор метчиков и плашек ПРАКТИКА 779-462 метчики, плашки, воротки, резьбомер, 17пр., предназначен для получения внешней и внутренней резьбы. Все инструменты изготовлены из высококачественной стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью. Он подойдет для создания резьбы у тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов.

        Преимущества

        • Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков метчиков М3-М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
        • Плашкодержатель d 25 мм оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
        • Набор данных инструментов упакован в прочный кейс, который облегчает хранение и транспортировку изделий без утери