Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов
Арт. О00000024553
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|17
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
- Набор Набор метчиков и плашек ПРАКТИКА 779-462 метчики, плашки, воротки, резьбомер, 17пр., предназначен для получения внешней и внутренней резьбы. Все инструменты изготовлены из высококачественной стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью. Он подойдет для создания резьбы у тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов.
Преимущества
- Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков метчиков М3-М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
- Плашкодержатель d 25 мм оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
- Набор данных инструментов упакован в прочный кейс, который облегчает хранение и транспортировку изделий без утери