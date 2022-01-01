Набор метчиков и плашек Практика Эксперт 779-462, 17 предметов

Преимущества

Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков метчиков М3-М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата

Плашкодержатель d 25 мм оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена насечка для надежного хвата

Набор данных инструментов упакован в прочный кейс, который облегчает хранение и транспортировку изделий без утери

Набор Набор метчиков и плашек ПРАКТИКА 779-462 метчики, плашки, воротки, резьбомер, 17пр., предназначен для получения внешней и внутренней резьбы. Все инструменты изготовлены из высококачественной стали, которая отличается высокой контактной прочностью и износостойкостью. Он подойдет для создания резьбы у тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов.