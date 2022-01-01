Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
6 850 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
    Арт. О00000033317
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
    Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"

      Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"

      6 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033317

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.2
      Габариты, мм
      		400x175x105
      Все характеристики
      6 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов GROSS 24 пред. , 120 зубьев, CrV, 1/2 14147 разработан для станций технического обслуживания автомобилей и автолюбителей. Он также пригодится для бытового ремонта дома и на даче, для слесарно-монтажных работ.

        Преимущества

        • Инструменты выполнены из хромванадиевой стали благодаря чему обладают высокой прочностью при относительно небольшом весе
        • Трещотка имеет 120 зубьев, шаг зуба - 3 градуса
        • В работе она обеспечивает плавность и мягкость
        • Набор поставляется в пластиковом кейсе, что способствует компактному, аккуратному хранению инструментов и их удобной перевозке