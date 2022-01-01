Набор инструментов Gross 14147, 24 пред., 120 зубьев, 1/2"
Арт. О00000033317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.2
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Габариты, мм
|400x175x105
- Набор инструментов GROSS 24 пред. , 120 зубьев, CrV, 1/2 14147 разработан для станций технического обслуживания автомобилей и автолюбителей. Он также пригодится для бытового ремонта дома и на даче, для слесарно-монтажных работ.
Преимущества
- Инструменты выполнены из хромванадиевой стали благодаря чему обладают высокой прочностью при относительно небольшом весе
- Трещотка имеет 120 зубьев, шаг зуба - 3 градуса
- В работе она обеспечивает плавность и мягкость
- Набор поставляется в пластиковом кейсе, что способствует компактному, аккуратному хранению инструментов и их удобной перевозке