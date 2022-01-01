Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
Арт. mir-instrumenta_44904
Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
Арт. mir-instrumenta_44904
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|12.85
|
Габариты, мм
|580x390x130
|
Класс товара
|бытовой
- Набор инструментов 216 предметов GROSS 14157 предназначен для работ по ремонту и обслуживанию автомобиля, а также для других работ дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Трещоточный механизм 120 зубьев
- Возможность работы в труднодоступных местах
- Шаг храпового механизма трещотки 3°
- Уникальный кейс с надежной фиксацией инструментов