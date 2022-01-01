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Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
    Арт. mir-instrumenta_44904
    Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
    Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
    Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
      Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
      Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов
      Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов

      Набор инструментов Gross 14157, 120 зубьев, CrV 1/2", 3/8", 1/4", 216 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44904

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		12.85
      Габариты, мм
      		580x390x130
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 216 предметов GROSS 14157 предназначен для работ по ремонту и обслуживанию автомобиля, а также для других работ дома, в гараже и на даче.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
        • Трещоточный механизм 120 зубьев
        • Возможность работы в труднодоступных местах
        • Шаг храпового механизма трещотки 3°
        • Уникальный кейс с надежной фиксацией инструментов