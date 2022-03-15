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Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
5.0
2
400 ₽
Метчикодержатели
    Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
    Арт. 901108
    5.0
    2
    Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
    Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
    Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912

      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчикодержатель
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Метчикодержатель М3 - М12 СИБРТЕХ 76912 - это ручной инструмент, предназначенный для фиксации и вращения метчиков при нарезании резьбы. Изготовлен из качественного материала, обеспечивающего долгий срок службы. Благодаря рукояткам с рельефной накаткой руки не скользят во время работы.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Долгий срок службы
        • Для зажима инструмента с квадратным хвостовиком
        • Сделан из качественной стали
        • Рукоятка с рельефной накаткой не скользит в руке
        • Надежная конструкция
        • Оптимальная передача усилия
        • Размер М3 - М12