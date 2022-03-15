Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
Арт. 901108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчикодержатель
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Материал
|сталь
- Метчикодержатель М3 - М12 СИБРТЕХ 76912 - это ручной инструмент, предназначенный для фиксации и вращения метчиков при нарезании резьбы. Изготовлен из качественного материала, обеспечивающего долгий срок службы. Благодаря рукояткам с рельефной накаткой руки не скользят во время работы.
Преимущества
- Универсальность
- Долгий срок службы
- Для зажима инструмента с квадратным хвостовиком
- Сделан из качественной стали
- Рукоятка с рельефной накаткой не скользит в руке
- Надежная конструкция
- Оптимальная передача усилия
- Размер М3 - М12