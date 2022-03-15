Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912

Преимущества

Универсальность

Долгий срок службы

Для зажима инструмента с квадратным хвостовиком

Сделан из качественной стали

Рукоятка с рельефной накаткой не скользит в руке

Надежная конструкция

Оптимальная передача усилия

Размер М3 - М12

Метчикодержатель М3 - М12 СИБРТЕХ 76912 - это ручной инструмент, предназначенный для фиксации и вращения метчиков при нарезании резьбы. Изготовлен из качественного материала, обеспечивающего долгий срок службы. Благодаря рукояткам с рельефной накаткой руки не скользят во время работы.