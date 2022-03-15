Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
Арт. Х1514121
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип резьбонарезного инструмента
|метчикодержатель
|
Материал
|сталь
- Метчикодержатель М6-М20 СИБРТЕХ 76920 предназначен для крепкой фиксации метчиков в процессе нарезания резьбы. Инструмент выполнен из надежного материала, который обеспечивает повышенный срок службы. Для более удобного удержания на кончиках изделия расположены насечки.
Преимущества
- Прочность материала
- Долгий срок службы
- Надежность
- Стойкость к износу
- Удобное применение