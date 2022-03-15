Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
5.0
2
870 ₽
Метчикодержатели
    Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
    Арт. Х1514121
    5.0
    2
    Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
    Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
    Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
      Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
      Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920
      Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920

      Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920

      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчикодержатель
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Метчикодержатель М6-М20 СИБРТЕХ 76920 предназначен для крепкой фиксации метчиков в процессе нарезания резьбы. Инструмент выполнен из надежного материала, который обеспечивает повышенный срок службы. Для более удобного удержания на кончиках изделия расположены насечки.

        Преимущества

        • Прочность материала
        • Долгий срок службы
        • Надежность
        • Стойкость к износу
        • Удобное применение