Метчикодержатель Сибртех М6-М20 76920

Преимущества

Прочность материала

Долгий срок службы

Надежность

Стойкость к износу

Удобное применение

Метчикодержатель М6-М20 СИБРТЕХ 76920 предназначен для крепкой фиксации метчиков в процессе нарезания резьбы. Инструмент выполнен из надежного материала, который обеспечивает повышенный срок службы. Для более удобного удержания на кончиках изделия расположены насечки.