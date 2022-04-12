Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
Арт. 901110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Метчикодержатель М5 - М12 MATRIX 76907 имеет прочную конструкцию и реверсивный механизм, позволяющим быстро изменить направление вращения для ускорения нарезки резьбы. Применяется при ремонте автомобиля и крупной бытовой техники. Он выполняет надежную фиксацию метчика. Рукоятку можно смещать влево или вправо, что позволяет работать в труднодоступных местах.
Преимущества:
- Трещотка - быстрое изменение направления вращения;
- Удобная рукоятка позволяет выполнять работу в труднодоступных местах;
- Надежное удержание метчика;
- Прочная конструкция;
- Раздвижная зажимная часть воротка.