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Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
4.5
2
1 010 ₽
Воротки
    Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
    Арт. 901110
    4.5
    2
    Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
    Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
    Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
    Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
    Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
      Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
      Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
      Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
      Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907
      Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907

      Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907

      1 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901110
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      1 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Метчикодержатель М5 - М12 MATRIX 76907 имеет прочную конструкцию и реверсивный механизм, позволяющим быстро изменить направление вращения для ускорения нарезки резьбы. Применяется при ремонте автомобиля и крупной бытовой техники. Он выполняет надежную фиксацию метчика. Рукоятку можно смещать влево или вправо, что позволяет работать в труднодоступных местах.

        Преимущества:

        • Трещотка - быстрое изменение направления вращения;
        • Удобная рукоятка позволяет выполнять работу в труднодоступных местах;
        • Надежное удержание метчика;
        • Прочная конструкция;
        • Раздвижная зажимная часть воротка.