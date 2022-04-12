Вороток для метчиков М5-М12 с трещоткой Matrix 76907

Преимущества:

Трещотка - быстрое изменение направления вращения;

Удобная рукоятка позволяет выполнять работу в труднодоступных местах;

Надежное удержание метчика;

Прочная конструкция;

Раздвижная зажимная часть воротка.

Метчикодержатель М5 - М12 MATRIX 76907 имеет прочную конструкцию и реверсивный механизм, позволяющим быстро изменить направление вращения для ускорения нарезки резьбы. Применяется при ремонте автомобиля и крупной бытовой техники. Он выполняет надежную фиксацию метчика. Рукоятку можно смещать влево или вправо, что позволяет работать в труднодоступных местах.